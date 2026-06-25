Umsatzrekord: Exportgeschäft treibt Darbo an

Deutschland, Italien, China und USA als wichtige Märkte

Besonders stark sei die Entwicklung zuletzt in Deutschland gewesen. Hier konnte sich Darbo erneut seine Position als einer der führenden Markenhersteller im Konfitürensegment sichern. Aber auch Märkte wie Italien, China und die USA leisten wichtige Wachstumsbeiträge – und das trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen. Insbesondere das Geschäft im Mittleren Osten stand zuletzt unter erschwerten Voraussetzungen.