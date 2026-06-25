Umsatzrekord: Exportgeschäft treibt Darbo an

Der Tiroler Konfitüren- und Honighersteller Darbo vermeldet erneut einen Rekord beim Umsatz. Zurückgeführt wird das auch auf die starke Entwicklung im Export. In die vier Standorte hierzulande werden heuer über zehn Millionen Euro investiert.
Während viele Firmen mit hohen Kosten und unsicheren Märkten kämpfen, meldet der Tiroler Konfitüren- und Honighersteller Darbo Wachstum und kündigt neue Investitionen an. Der Marmeladenhersteller konnte erneut einen Umsatzrekord von 209,5 Millionen Euro erwirtschaften.
Wachstumstreiber waren sowohl die starke Entwicklung im Export als auch Zuwächse in nahezu allen Geschäftsbereichen, berichtet das Traditionsunternehmen. Die Exportquote bei Darbo liegt bei rund 60 Prozent. Geliefert wird laut Unternehmensangaben in mehr als 50 Länder weltweit.
Die Obsternte fiel deutlich schwächer aus als üblich und stellte die gesamte Branche vor weitere Aufgaben.
Das Unternehmen in einer Aussendung
Deutschland, Italien, China und USA als wichtige Märkte
Besonders stark sei die Entwicklung zuletzt in Deutschland gewesen. Hier konnte sich Darbo erneut seine Position als einer der führenden Markenhersteller im Konfitürensegment sichern. Aber auch Märkte wie Italien, China und die USA leisten wichtige Wachstumsbeiträge – und das trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen. Insbesondere das Geschäft im Mittleren Osten stand zuletzt unter erschwerten Voraussetzungen.
Zusätzlich fiel vielerorts die Obsternte deutlich schwächer aus als üblich und stellte die gesamte Branche vor weitere Aufgaben.
Wir denken langfristig – für unsere Marke, unsere Mitarbeitenden und den Standort Tirol.
Das Unternehmen in einer Aussendung
Hoffnung auf positive Entwicklung
Mit Blick auf die laufende Erntesaison zeigt man sich vorsichtig optimistisch und hofft auf eine positive Entwicklung. Trotz globaler Stärke bleibe die Produktion weiterhin regional, betont Firmenchef Klaus Darbo. „Wir denken langfristig – für unsere Marke, unsere Mitarbeitenden und den Standort Tirol“, sagt Darbo. Wachstum bedeutet nicht nur mehr Kapazität, sondern vor allem Zukunftssicherheit. Deshalb investiert das Unternehmen laufend in Produktion, Digitalisierung und Infrastruktur.
Für 2026 kündigt der Marmeladenhersteller eine Investition von über zehn Millionen Euro in die vier Tiroler Standorte an. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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