20 EU-Länder drängen auf mehr Abschiebungen

Die Priorität soll demnach auf Personen liegen, „die eine Gefahr für die öffentliche Ordnung oder die nationale Sicherheit darstellen“. Die freiwillige und erzwungene Rückkehr nach Afghanistan sei eine „gemeinsame Verantwortung“ der EU, heißt es in dem Brief, den unter anderem die niederländische Regierung am Samstag veröffentlichte. Zu den Regierungen, die ihn unterzeichnet haben, gehören unter anderem auch die österreichische, deutsche, tschechische, ungarische, italienische und griechische.