Airbus A380 flog mit Speiseöl statt Kerosin

27 Tonnen sogenanntes Sustainable Aviation Fuel (SAF), also nachhaltiger Flugtreibstroff wurden dafür vom französischen Mineralölkonzern TotalEnergies zur Verfügung gestellt. Das in der Nähe von Le Havre in der Normandie hergestellte SAF basiert auf Estern und Fettsäuren (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids, HEFA) und besteht laut einer Airbus-Mitteilung hauptsächlich aus Altspeiseöl sowie anderen Fettabfällen.