Group K Live Updates
WORLD CUP LIVE: Will Ronaldo bounce back after the criticism?
Second matchday of the World Cup in Group K: Portugal faces Uzbekistan. The match is underway, and the score is currently 2-0 in favor of Portugal. We’re reporting live (live updates below).
Here’s the live ticker:
Portugal’s first World Cup appearance ended with controversy surrounding Cristiano Ronaldo—something the veteran star would have gladly avoided. His lackluster performance in the 1-1 draw against the Democratic Republic of the Congo dominated media coverage. Ahead of Portugal’s second group stage match in Houston, the 41-year-old is under more pressure than he has been in any of his six World Cup appearances to date. “Cristiano can handle this pressure,” said Ruben Dias. The defensive leader, who is not yet fully fit, could also sit out the match against Uzbekistan.
The Portuguese are looking to improve; against the World Cup newcomers, they aim to convert their possession into goals. To do so, however, Ronaldo and his teammates will also need to take shots on goal. “We need to stay calm now,” emphasized head coach Roberto Martinez. Against Uzbekistan, Portugal expects a match similar to their opener. The Central Asian team, coached by former World Cup champion Fabio Cannavaro, lost 1–3 to Colombia in their World Cup debut. Cannavaro blamed excessive nervousness. His team is said to have shaken that off now. “We have enough quality to be a top team in Asia,” the Italian emphasized.
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