WORLD CUP LIVE: Will Ronaldo bounce back after the criticism?

Portugal’s first World Cup appearance ended with controversy surrounding Cristiano Ronaldo—something the veteran star would have gladly avoided. His lackluster performance in the 1-1 draw against the Democratic Republic of the Congo dominated media coverage. Ahead of Portugal’s second group stage match in Houston, the 41-year-old is under more pressure than he has been in any of his six World Cup appearances to date. “Cristiano can handle this pressure,” said Ruben Dias. The defensive leader, who is not yet fully fit, could also sit out the match against Uzbekistan.