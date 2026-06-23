Heli im Einsatz: Radfahrer (78) kollidiert mit Pkw

Mit Heli in Klinik geflogen

In weiterer Folge kam es zu einer Kollision, bei der sich der 78-Jährige schwere Verletzungen zuzog. „Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen“, heißt es von den Ermittlern. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.