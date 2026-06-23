Heli im Einsatz: Radfahrer (78) kollidiert mit Pkw

Fataler Unfall in Gerlosberg im Tiroler Zillertal am Dienstag! Ein einheimischer Radfahrer (78) kollidierte mit dem Auto eines 74-jährigen Einheimischen. Bei dem darauffolgenden Sturz zog sich der 78-Jährige schwere Verletzungen zu.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 11 Uhr. Der 78-Jährige fuhr mit dem Fahrrad auf der Gerlosberg-Landesstraße in Richtung Tal. Zur selben Zeit wollte der 74-Jährige mit dem Auto von einer Seitenstraße in die Landesstraße einbiegen.
Mit Heli in Klinik geflogen
In weiterer Folge kam es zu einer Kollision, bei der sich der 78-Jährige schwere Verletzungen zuzog. „Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen“, heißt es von den Ermittlern. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.
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