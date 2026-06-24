Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: Was tun?

Sexuelle Belästigung beginnt nicht erst bei unerwünschten Berührungen oder noch Schlimmerem. Anzügliche Witze, obszöne Gesten oder übergriffiges Anstarren, Bemerkungen über die Figur oder Erzählungen über sexuelles Verhalten können ebenfalls Belästigungen darstellen. Das gleiche gilt für sexuelle Nachrichten wie auf WhatsApp oder anderen Social-Media-Kanälen oder in Emails.