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TIPP DER WOCHE

Internationale Konzerttage im Stift Zwettl

Niederösterreich
26.06.2026 15:30
Konzertgenuss auf höchstem Niveau
Konzertgenuss auf höchstem Niveau(Bild: Manfred Bretterbauer)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Sichern Sie sich noch rechtzeitig Ihre Karten für das herausragende Musik-Festival von 4. Juli bis 18. Juli im Stift Zwettl im Waldviertel.

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Historische Räumlichkeiten und ein unvergleichliches Ambiente zeichnen die Internationalen Konzerttage Stift Zwettl aus. Das Zisterzienserstift aus dem 12. Jahrhundert ist erfüllt mit Kunst, Kultur und enormer Geschichte und somit ein würdiger Rahmen für die einzigartigen Klänge. Das Festival ist in seiner musikalischen Ausrichtung ganz bewusst offen gehalten, um ein möglichst breites Spektrum zu bieten und damit auch ein vielschichtiges Publikum zu begeistern. Die künstlerische Leitung obliegt Prof. Mag. Karl Eichinger, Intendant und seines Zeichens Pianist and Artistic Director, Wiener Instrumentalsolisten (Vienna Symphony Virtuosi).

Am Eröffnungstag, Samstag, den 4. Juli, wartet um 16 Uhr in der Barocken Orangerie ein exklusives Buffet unter dem Motto „Klang Genuss“ und stimmt auf den glanzvollen Start des Festivals in der Stiftskirche um 18 Uhr ein. Die „Wiener Akademie“ und die Wiener Sängerknaben unter der Leitung von Martin Haselböck und namhafte Solistinnen präsentieren Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Joseph Haydn.  

Am Sonntag, den 5. Juli gibt es um 10.15 Uhr einen feierlichen Eröffnungsgottesdienst in der Stiftskirche. An der berühmten Egedacher Orgel beeindrucken Ludwig Lusser und die Stiftsorganistin Stefanie Sillar. Und am Nachmittag um 16 Uhr konzertiert ebendort auch das Ensemble „Collegium Viennense“. 

Am zweiten Wochenende wechselt das Musikgenre. Am Freitag, den 10. Juli erklingt um 19 Uhr die Barocke Bibliothek im „VSJP – Vienna Symphony Jazz Project“. Werke von Leonard Bernstein und George Gershwin werden in eigenen Arrangements zum Besten gegeben. Prof. Mag. Karl Eichinger wird am Klavier zu hören sein.

Am Samstag, den 11. Juli wartet ein besonderes Highlight: „Phlipp Hochmair und die Österreichischen Salonisten“ werden mit dem „Hagestolz“ von Adalbert Stifter und der Musik von Anton Bruckner begeistern! In der literarisch-musikalischen Performance zieht Phlipp Hochmair mit seiner körperlichen und expressiven Bühnenpräsenz das Publikum in seinen Bann. Aufgeführt wird das Stck direkt vor der Stiftskirche im Freien, bei Schlechtwetter ist die Performance in der Barocken Bibliothek. Beginn ist um 18 Uhr. 

Philipp Hochmair (ganz links) und die Österreichischen Salonisten begeistern mit „Hagestolz“
Philipp Hochmair (ganz links) und die Österreichischen Salonisten begeistern mit „Hagestolz“(Bild: Satzinger Karl)

Am Sonntag, den 12. Juli gibt es wieder einen feierlichen Festgottesdienst in der Stiftskirche um 10.15 Uhr, bei freiem Eintritt und um 16 Uhr gibt es den nächsten musikalischen Höhepunkt in der Barocken Bibliothek. Unter anderem wird abermals Prof. Mag. Karl Eichinger mit George Gershwin brillieren. Auch Tangomusik wird zu hören sein.

Den Abschluss setzt am Samstag, den 18. Juli, die Mondschein-Nacht. Um 19 Uhr erklingt die Stiftskirche unter dem Titel „THE DREAM BEFORE“ mit eindrucksvollen Sopran-, Tenor- und Bassbariton-Stimmen von Weltrang. Anschließend setzt im Kreuzgang das Klavierduo Marco Schiavo/Sergio Marchegiani unter dem Titel „LEBENSSTÜRME“ noch einen stimmungsvollen „Schlussakkord“ zu diesem herrlichen Musikfestival. 

Atemberaubendes Ambiente in der Stiftskirche Zwettl
Atemberaubendes Ambiente in der Stiftskirche Zwettl(Bild: Dieter Schewig)

Werden Sie Teil dieses einzigartigen Musikerlebnisses und nehmen Sie unauslöschliche Eindrücke mit! Alle Informationen zum Ablauf, Programm und Ticketverkauf finden Sie auf www.konzerttage-stiftzwettl.at

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