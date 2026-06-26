Internationale Konzerttage im Stift Zwettl

Am Samstag, den 11. Juli wartet ein besonderes Highlight: „Phlipp Hochmair und die Österreichischen Salonisten“ werden mit dem „Hagestolz“ von Adalbert Stifter und der Musik von Anton Bruckner begeistern! In der literarisch-musikalischen Performance zieht Phlipp Hochmair mit seiner körperlichen und expressiven Bühnenpräsenz das Publikum in seinen Bann. Aufgeführt wird das Stck direkt vor der Stiftskirche im Freien, bei Schlechtwetter ist die Performance in der Barocken Bibliothek. Beginn ist um 18 Uhr.