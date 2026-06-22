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He just can't help himself

Goal against Austria! Messi breaks several records at once

Nachrichten
22.06.2026 19:39
Lionel Messi (center) just can’t stop celebrating.
Lionel Messi (center) just can’t stop celebrating.(Bild: AFP/PAUL ELLIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

He just can’t help himself! With his goal in Monday’s World Cup match against Austria, Argentina’s superstar Lionel Messi broke yet more records.

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In the 3-0 victory in the first group stage match against Algeria, Messi had scored all three goals. That tied him with Miroslav Klose’s record of 16 goals as the joint-leading scorer in World Cup history. Now he’s added goal number 17 against the Austrian national team and stands alone at the top. Monday’s goal in Dallas, however, was historic in more ways than one…

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