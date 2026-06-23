Adler-Dame „Diana“ lebt nahe geplantem Windrad

Initiative kämpft seit 20 Jahren

Ebenso wie auf die Wichtigkeit des Habitats, das laut Ornithologen Schwarzstörche, Rotmilane und Seeadler beheimatet. 20 Jahre kämpft die Initiative nun gegen Windräder, die jedoch bereits weit mehr als 200 Meter hoch sind. „Früher zählte der Landschaftsschutz, mittlerweile sollen auch Umwelt- und Artenschutzauflagen aufgeweicht werden“, bringt man das Hauptproblem auf den Punkt. Der Fall kommt im Juli zum Bundesverwaltungsgerichtshof.