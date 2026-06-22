Kulinarische Höhenflüge und 600 begeisterte Gäste

27 Weinbaubetriebe, fünf Spitzenköche, ein Käse-Weltmeister und zwei Bierbrauer sorgten dafür, dass niemand verhungern oder verdursten musste. Der Popchor und die Volkstanzgruppe der Mittelschule Leutschach sorgten zudem für musikalische Höhepunkte. Die Gastrohotspots hatten zudem in der Küche und im Service alles im Griff. So konnten sich die Besucher entspannt und mit großer Begeisterung durch sämtliche Spezialitäten kosten.