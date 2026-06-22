Kulinarische Höhenflüge und 600 begeisterte Gäste

Bei Kaiserwetter – kurzfristig nur von einem kleinen Schauer unterbrochen - fand am Samstag das 31. Leutschacher Weinkulinarium statt. Und zur Freude aller Organisatoren und der Gastgeberfamilie war es ein riesiger Erfolg.
„Das Event war vollkommen ausverkauft. Wir mussten sogar kurzfristig 100 Eintrittskarten nachproduzieren“, die Organisatoren des 31. Leutschacher Weinkulinariums rund um Amtsleiterin Elfriede Schmidt und Bürgermeister Erich Plasch könnten mit ihrem Weinfest nicht zufriedener sein. 600 Gäste tummelten sich am Samstag am Weingut Muster Poschgan und ließen sich kulinarisch verwöhnen.
Gastgeber waren top vorbereitet
Und auch ein kurzer gewittriger Schauer konnte der ausgelassenen Stimmung keinen Abbruch tun. Gastgeber Rudi Muster, seine Frau Angela und ihre Kinder hatten alles schon im Vorfeld so geplant, dass man für jedes Wetter top gerüstet war. Die Winzerfamilie hatte sich bei den Vorbereitungen selbst übertroffen.
27 Weinbaubetriebe, fünf Spitzenköche, ein Käse-Weltmeister und zwei Bierbrauer sorgten dafür, dass niemand verhungern oder verdursten musste. Der Popchor und die Volkstanzgruppe der Mittelschule Leutschach sorgten zudem für musikalische Höhepunkte. Die Gastrohotspots hatten zudem in der Küche und im Service alles im Griff. So konnten sich die Besucher entspannt und mit großer Begeisterung durch sämtliche Spezialitäten kosten.
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