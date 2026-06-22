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Leutschacher Weinfest

Kulinarische Höhenflüge und 600 begeisterte Gäste

Steiermark
22.06.2026 14:20
Am Weingut Muster Poschgan wurde aufgetischt
Am Weingut Muster Poschgan wurde aufgetischt(Bild: Robert Sommerauer (www.pixelmaker.at))
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Bei Kaiserwetter – kurzfristig nur von einem kleinen Schauer unterbrochen -  fand am Samstag das 31. Leutschacher Weinkulinarium statt. Und zur Freude aller Organisatoren und der Gastgeberfamilie war es ein riesiger Erfolg.

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„Das Event war vollkommen ausverkauft. Wir mussten sogar kurzfristig 100 Eintrittskarten nachproduzieren“, die Organisatoren des 31. Leutschacher Weinkulinariums rund um Amtsleiterin Elfriede Schmidt und Bürgermeister Erich Plasch könnten mit ihrem Weinfest nicht zufriedener sein. 600 Gäste tummelten sich am Samstag am Weingut Muster Poschgan und ließen sich kulinarisch verwöhnen. 

Koch Christian Abel (li.), der die seltene Schweinerasse Iberico auf seinem Sturmhof züchtet, ...
Koch Christian Abel (li.), der die seltene Schweinerasse Iberico auf seinem Sturmhof züchtet, versorgte die Gäste so wie seine vier Kollegen kulinarisch auf höchsten Niveau.(Bild: Robert Sommerauer (www.pixelmaker.at))
Im Weinkeller wurde bei den Ständen der 27 Weinbauern eifrig verkostet.
Im Weinkeller wurde bei den Ständen der 27 Weinbauern eifrig verkostet.(Bild: Robert Sommerauer (www.pixelmaker.at))
Für jeden Geschmack war an dem vielfältigen Buffet etwas dabei.
Für jeden Geschmack war an dem vielfältigen Buffet etwas dabei.(Bild: Robert Sommerauer (www.pixelmaker.at))
Die Gastrohotspots der MS Leutschach unterstützen tatkräftig in der Küche und im Service.
Die Gastrohotspots der MS Leutschach unterstützen tatkräftig in der Küche und im Service.(Bild: Robert Sommerauer (www.pixelmaker.at))
Große Freude: Vizebürgermeister und Tourismus-Obmann Herbert Germuth, Bürgermeister Erich ...
Große Freude: Vizebürgermeister und Tourismus-Obmann Herbert Germuth, Bürgermeister Erich Plasch, Weinhoheit Lea Kneissl, die Gastgeber Angela und Rudi Muster sowie die Landessieger Franz Strablegg-Leitner, Harald Lieleg und Erwin Tschermonegg(Bild: Robert Sommerauer (www.pixelmaker.at))
Die Weinlandessieger Erwin Tschermonegg (Sauvignon Blanc Ortswein), Gerald Schober ...
Die Weinlandessieger Erwin Tschermonegg (Sauvignon Blanc Ortswein), Gerald Schober (Kriecherlbrand), Franz Peitler (Marillennektar,) Harald Lieleg (Souvignier Gris) und Franz Strablegg-Leitner (Grauburgunder Ortswein) mit Bürgermeister Erich Plasch (ganz links), Gemeindekassier Willi Schuller und Gemeindevorstand Herbert Smerecnig.(Bild: Elisabeth Waltl)

Gastgeber waren top vorbereitet
Und auch ein kurzer gewittriger Schauer konnte der ausgelassenen Stimmung keinen Abbruch tun. Gastgeber Rudi Muster, seine Frau Angela und ihre Kinder hatten alles schon im Vorfeld so geplant, dass man für jedes Wetter top gerüstet war. Die Winzerfamilie hatte sich bei den Vorbereitungen selbst übertroffen.

27 Weinbaubetriebe, fünf Spitzenköche, ein Käse-Weltmeister und zwei Bierbrauer sorgten dafür, dass niemand verhungern oder verdursten musste. Der Popchor und die Volkstanzgruppe der Mittelschule Leutschach sorgten zudem für musikalische Höhepunkte. Die Gastrohotspots hatten zudem in der Küche und im Service alles im Griff. So konnten sich die Besucher entspannt und mit großer Begeisterung durch sämtliche Spezialitäten kosten.

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