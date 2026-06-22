Sportverein geplündert: Täter sind auf der Flucht

Leichtes Spiel hatten noch unbekannte Täter in der Tiroler Bezirkshauptstadt Kitzbühel. Sie nahmen die Räumlichkeiten eines unversperrten Sportvereins ins Visier. Im Keller machten die Ganoven Beute im Wert von mehr als 10.000 Euro.
Wann genau sich der Coup in der Tiroler Gamsstadt zugetragen hat, ist bis dato unklar. Seitens der Polizei wird die Tat auf den Zeitraum zwischen dem 14. und 21. Juni eingegrenzt. Da die Räume des Sportvereins unversperrt waren, hatten die Täter leichtes Spiel.
Container aufgebrochen
Nachdem sie eingedrungen waren, begaben sich die Ganoven in den Keller und brachen dort einen Aufbewahrungscontainer auf. „Daraus stahlen sie diverses Sportequipment“, heißt es von den Ermittlern. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro.
Weitere Erhebungen zu dem Coup sind im Gange.
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