Mit Motorrad über Böschung: Frau schwer verletzt

Folgenschwerer Unfall in Haiming im Tiroler Bezirk Imst am Sonntag! Ein deutscher Motorradlenker (35) musste einem unbekannten Biker ausweichen und stürzte folglich über eine Böschung. Die Beifahrerin (24) am Sozius erlitt bei dem Absturz schwere Verletzungen.
Ereignet hat sich der Unfall um kurz vor 13.30 Uhr. Zusammen mit einer 24-Jährigen auf dem Sozius fuhr der 35-Jährige mit dem Motorrad vom Haiminger Sattel talwärts in Richtung Haiming. Plötzlich „kam ihnen ein bislang unbekannter Motorradfahrer entgegen und geriet auf ihre Fahrspur“, heißt es von den Ermittlern.
Um einen Frontalcrash zu verhindern, führte der Deutsche ein Ausweichmanöver durch.
Fünf Meter über Böschung gestürzt
Folglich kam das Motorrad rechts von der Straße ab, stürzte über eine angrenzende Böschung und kam rund fünf Meter unterhalb der Fahrbahn zum Stillstand. Die 24-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste nach der Bergung aus dem unwegsamen Gelände notärztlich versorgt werden.
Im Anschluss flog sie der Notarzthubschrauber „Christophorus 5“ in die Klinik Innsbruck. Unterdessen kam der 35-Jährige ohne Verletzungen davon, während der unbekannte Biker die Flucht ergriff.
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