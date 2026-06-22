Mit Motorrad über Böschung: Frau schwer verletzt

Ereignet hat sich der Unfall um kurz vor 13.30 Uhr. Zusammen mit einer 24-Jährigen auf dem Sozius fuhr der 35-Jährige mit dem Motorrad vom Haiminger Sattel talwärts in Richtung Haiming. Plötzlich „kam ihnen ein bislang unbekannter Motorradfahrer entgegen und geriet auf ihre Fahrspur“, heißt es von den Ermittlern.