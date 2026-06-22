And nobody is doing anything
School Like an Oven: Kids Are Sweltering Here at 37 Degrees!
In Vienna’s 22nd district, elementary school students have been attending classes for nearly a year in classrooms that heat up to over 30 degrees on hot days. In September 2025, a teacher even recorded a temperature of 37 degrees. Complaints have gone unaddressed for months. Parents are up in arms, and teachers have been silenced. Now an investigation is even underway.
Children have been sweltering in the classrooms of the elementary school at Eßlinger Hauptstraße 97 in the 22nd district for nearly a year. Temperature data obtained by the “Krone” prove it in black and white. The authorities knew about it—and did little to nothing. Parents have been sounding the alarm since September 2025. Back then, in the fall, the teacher recorded a temperature of 37 degrees. The rooms in the new wing of the school have windows on only one side—cross-ventilation is not possible.
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