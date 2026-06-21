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Spiel des Lebens | Wovon man träumt

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(Bild: AFP/ROBERTO SCHMIDT)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

„Das Spiel des Lebens“ titeln wir heute vor dem Fußball-Match Österreichs gegen Argentinien das WM-Extra der „Kronen Zeitung“. Illustriert ist die Titelseite mit einem großen Foto unseres Team-Torhüters Alex Schlager und einem kleineren des argentinischen Super-Kickers Lionel Messi. Ein wenig wirkt das so, als wäre der Österreicher der Goliath und der Argentinier der David. Tatsächlich hat Schlager das Potenzial, zum National-Helden zu werden, wenn er Tore von Messi (wir wissen, er hat im ersten Spiel Argentiniens gegen Algerien alle Tore zum 3:0 seiner Mannschaft geschossen) verhindert. Und er würde damit auch einen weiteren Messi-Rekord verhindern oder besser gesagt aufschieben: Denn trifft der Argentinier, dann ist er bester WM-Torschütze aller Zeiten. Diesen Rekord vergönnt man dem kleinen großen Jahrhundertkicker – bloß sollte er erst in einem späteren Spiel fallen…

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Wovon man träumt. Mit welchen Gefühlen nähern sich die Österreicher diesem außerordentlichen Spiel? Sagen wir: mit einigem Respekt, das beweisen die Antworten auf zwei „Fragen des Tages“ der „Krone“. Nach dem morgendlichen Sieg unseres Teams gegen Jordanien am Mittwoch wollten wir von unseren Lesern und Usern wissen, ob nun sogar ein Sieg gegen Argentinien möglich wäre. Das verneinten drei Viertel. Gestern fragten wir ein wenig zurückhaltender, ob Österreich gegen Argentinien einen Punkt schafft. Das wird dem Team schon eher zugetraut – dennoch glaubt mehr als die Hälfte nicht einmal an ein Unentschieden. Was können wir davon ableiten? Die Österreicher sind Realisten, fordern vom Team keinen Sieg. Umso größer wäre die Freude, wenn wir einen Punkt machen. Oder sogar noch mehr? Man wird ja wohl noch träumen dürfen!

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