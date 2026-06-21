Spiel des Lebens | Wovon man träumt

Wovon man träumt. Mit welchen Gefühlen nähern sich die Österreicher diesem außerordentlichen Spiel? Sagen wir: mit einigem Respekt, das beweisen die Antworten auf zwei „Fragen des Tages“ der „Krone“. Nach dem morgendlichen Sieg unseres Teams gegen Jordanien am Mittwoch wollten wir von unseren Lesern und Usern wissen, ob nun sogar ein Sieg gegen Argentinien möglich wäre. Das verneinten drei Viertel. Gestern fragten wir ein wenig zurückhaltender, ob Österreich gegen Argentinien einen Punkt schafft. Das wird dem Team schon eher zugetraut – dennoch glaubt mehr als die Hälfte nicht einmal an ein Unentschieden. Was können wir davon ableiten? Die Österreicher sind Realisten, fordern vom Team keinen Sieg. Umso größer wäre die Freude, wenn wir einen Punkt machen. Oder sogar noch mehr? Man wird ja wohl noch träumen dürfen!