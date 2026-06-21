World Cup Live Updates
World Cup: Spain vs. Saudi Arabia LIVE at 6 p.m.
Spain is already under pressure ahead of its second World Cup match in Group H. After a 0–0 draw against Cape Verde, a win against Saudi Arabia is a must. We’re reporting live (live updates below). The score is currently 0–0.
Here’s the live ticker:
Lamine Yamal starts for Spain against Saudi Arabia
Unlike in the opener, superstar Lamine Yamal is starting on the right wing this time. Ferran Torres has to make way for him. Coach Luis de la Fuente is also responding to the embarrassing 0-0 draw against Cape Verde with three additional changes to the starting lineup. Pedro Porro, Dani Olmo, and Alex Baena are starting in place of Marcos Llorente, Fabian, and Gavi.
Spain Coach de la Fuente Celebrates His Birthday Today
Spain CoachLuis dela Fuente is celebrating his birthday today, by the way, and has two main wishes. “A new sweater,” said the 65-year-old. “The best gift is a good game without injuries—one that we hopefully win.”
Opponent Saudi Arabia has set its sights on reaching the knockout stage for the first time since 1994, a goal that has become a bit more tangible following their 1-1 draw against Uruguay. The team from the desert nation proved it’s capable of pulling off upsets at the 2022 World Cup with a 2-1 victory over Argentina, which went on to win the tournament.
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