World Cup: Spain vs. Saudi Arabia LIVE at 6 p.m.

Lamine Yamal starts for Spain against Saudi Arabia

Unlike in the opener, superstar Lamine Yamal is starting on the right wing this time. Ferran Torres has to make way for him. Coach Luis de la Fuente is also responding to the embarrassing 0-0 draw against Cape Verde with three additional changes to the starting lineup. Pedro Porro, Dani Olmo, and Alex Baena are starting in place of Marcos Llorente, Fabian, and Gavi.