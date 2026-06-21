Top-Spiel beim Public Viewing in der Olympiaworld

Ganz Österreich befindet sich zum Beginn der neuen Woche wieder im Fußball-Fieber, wenn unsere National-Elf gegen Argentinien antreten muss. In der Innsbrucker Olympiaworld können Sie dieses Top-Spiel bei echter Stadionatmosphäre genießen.
Nach dem bravourösen 3:1 Auftaktsieg gegen Jordanien vergangenen Mittwoch wartet am Montag um 19 Uhr WM-Titelverteidiger Argentinien auf unsere National-Elf. Wenn Sie dieses Top-Spiel in der Gruppenphase in echter Stadionatmosphäre erleben möchten und gemeinsam mit anderen Fans unserem Team die Daumen drücken wollen, sind Sie in der Innsbrucker Olympiaworld goldrichtig.
Stadionfeeling pur bei freiem Eintritt
Dort gibt es bei freiem Eintritt in der Tiwag-Arena Stadionfeeling pur. In der VIP-Loge der „Krone“ warten auf unsere Gewinner viele leckere Köstlichkeiten und tolle Extras. Davon konnten sich am Wochenende auch die beiden Leserinnen Amelia und Daniela überzeugen.
Und nicht vergessen: Fußball-Fans mit Fanbekleidung verkehren zu den Public Viewing-Rahmenzeiten kostenlos auf den Linien der Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) – und zwar hin und retour! Also Fantrikot anziehen, den ÖFB-Schal umlegen und nix wie los zu diesem Fußballspiel der Extraklasse! Für ein unvergessliches Sport-Erlebnis ist in der Olympiaworld wieder alles angerichtet.
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