Top-Spiel beim Public Viewing in der Olympiaworld

Und nicht vergessen: Fußball-Fans mit Fanbekleidung verkehren zu den Public Viewing-Rahmenzeiten kostenlos auf den Linien der Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) – und zwar hin und retour! Also Fantrikot anziehen, den ÖFB-Schal umlegen und nix wie los zu diesem Fußballspiel der Extraklasse! Für ein unvergessliches Sport-Erlebnis ist in der Olympiaworld wieder alles angerichtet.