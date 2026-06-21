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Argentinien wartet

Top-Spiel beim Public Viewing in der Olympiaworld

Tirol
21.06.2026 19:00
Am Montag um 19.00 Uhr startet das Top-Spiel Österreich gegen Argentinien. In der Tiwag-Arena ...
Am Montag um 19.00 Uhr startet das Top-Spiel Österreich gegen Argentinien. In der Tiwag-Arena genießen die Fans dieses Match in echter Stadionatmosphäre.(Bild: Krone-Collage/Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Ganz Österreich befindet sich zum Beginn der neuen Woche wieder im Fußball-Fieber, wenn unsere National-Elf gegen Argentinien antreten muss. In der Innsbrucker Olympiaworld können Sie dieses Top-Spiel bei echter Stadionatmosphäre genießen.

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Nach dem bravourösen 3:1 Auftaktsieg gegen Jordanien vergangenen Mittwoch wartet am Montag um 19 Uhr WM-Titelverteidiger Argentinien auf unsere National-Elf. Wenn Sie dieses Top-Spiel in der Gruppenphase in echter Stadionatmosphäre erleben möchten und gemeinsam mit anderen Fans unserem Team die Daumen drücken wollen, sind Sie in der Innsbrucker Olympiaworld goldrichtig.

Die „Krone“-Leserinnen Amelia und Daniela (re.) freuten sich über die Plätze der „Krone“-Lounge.
Die „Krone“-Leserinnen Amelia und Daniela (re.) freuten sich über die Plätze der „Krone“-Lounge.(Bild: Christof Birbaumer)

Stadionfeeling pur bei freiem Eintritt
Dort gibt es bei freiem Eintritt in der Tiwag-Arena Stadionfeeling pur. In der VIP-Loge der „Krone“ warten auf unsere Gewinner viele leckere Köstlichkeiten und tolle Extras. Davon konnten sich am Wochenende auch die beiden Leserinnen Amelia und Daniela überzeugen.

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Und nicht vergessen: Fußball-Fans mit Fanbekleidung verkehren zu den Public Viewing-Rahmenzeiten kostenlos auf den Linien der Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) – und zwar hin und retour! Also Fantrikot anziehen, den ÖFB-Schal umlegen und nix wie los zu diesem Fußballspiel der Extraklasse! Für ein unvergessliches Sport-Erlebnis ist in der Olympiaworld wieder alles angerichtet.

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