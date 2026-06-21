Marc Marquez setzt WM-Aufholjagd in Brünn fort

„Es war ein wichtiger Sieg zum richtigen Zeitpunkt“, meinte der im Saisonverlauf schon 102 Punkte hinter dem Leader zurückgelegene Marquez. „Ich gebe nie auf.“ Enttäuschend verlief das Rennen für KTM. Pedro Acosta hielt sich bis in die letzte Runde im Spitzenfeld, war vorübergehend Vierter. Wenige Kilometer vor dem Ziel musste der Spanier auf Platz fünf liegend seine Maschine wegen eines technischen Gebrechens abstellen. Die weiteren KTM-Bikes wurden von Enea Bastianini, dem Südafrikaner Brad Binder und dem Spanier Maverick Vinales auf die Ränge zehn, zwölf und 15 gelenkt.