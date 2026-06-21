Marc Marquez setzt WM-Aufholjagd in Brünn fort

Weltmeister Marc Marquez hat seine Aufholjagd in der Motorrad-Straßen-WM am Sonntag in Brünn fortgesetzt!
Der spanische Ducati-Star gewann beim Grand Prix von Tschechien das MotoGP-Rennen und liegt im WM-Klassement nur noch 40 Punkte hinter Leader Marco Bezzecchi. Der Italiener hatte für dieses Rennen Startverbot, da er am Vortag nach seinem Sprint-Ausfall Streckenposten körperlich attackiert hatte. Im Hauptrennen wurden Ai Ogura und Francesco Bagnaia Zweiter und Dritter.
Für Marquez ist es klassenübergreifend sein insgesamt 101. WM-Sieg und der zweite Erfolg in Serie. Seinen ersten Saisonsieg hatte er vor zwei Wochen in Ungarn gefeiert. Davor war der 33-Jährige vor allem in Folge seines Sturzes Ende April in Jerez dreimal en suite nicht am Start gestanden.
Das Ergebnis:
Nahe der österreichischen Grenze ging Marquez sechs Runden vor Schluss an seinem mit Problemen kämpfenden Teamkollegen Bagnaia vorbei an die Spitze. Polesetter Ogura verpasste auf seiner Aprilia den ersten MotoGP-Sieg eines Japaners seit 22 Jahren nur um 0,421 Sekunden.
Der Stand in der Fahrer-WM:
„Es war ein wichtiger Sieg zum richtigen Zeitpunkt“, meinte der im Saisonverlauf schon 102 Punkte hinter dem Leader zurückgelegene Marquez. „Ich gebe nie auf.“ Enttäuschend verlief das Rennen für KTM. Pedro Acosta hielt sich bis in die letzte Runde im Spitzenfeld, war vorübergehend Vierter. Wenige Kilometer vor dem Ziel musste der Spanier auf Platz fünf liegend seine Maschine wegen eines technischen Gebrechens abstellen. Die weiteren KTM-Bikes wurden von Enea Bastianini, dem Südafrikaner Brad Binder und dem Spanier Maverick Vinales auf die Ränge zehn, zwölf und 15 gelenkt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.