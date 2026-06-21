Warum Sie diese Pfirsiche nicht mehr essen sollten

Produktrückrufe auch bei Billa

Doch nicht nur Spar muss derzeit einen Produktrückruf durchführen. Auch bei Billa wurden mehrere Produkte aus dem Verkauf genommen. Der Lieferant the barefood way GmbH hat am 17. Juni aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes mehrere Snacks zurückgerufen, nachdem bei einer Routineuntersuchung in einem verwendeten Rohstoff eine Überschreitung des gesetzlichen Höchstwertes von Aflatoxinen festgestellt wurde.