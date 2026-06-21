Warum Sie diese Pfirsiche nicht mehr essen sollten

Achtung beim Obst-Einkauf! Die Supermarktkette Spar ruft derzeit eine Charge ihrer beliebten Saturn-Pfirsiche zurück. Grund dafür sind erhöhte Werte des Insektizids Acetamiprid. Entsprechende Rückrufhinweise wurden bereits in betroffenen Spar-Filialen an den Kassen ausgehängt.
Konkret betroffen ist das Produkt „Pfirsich Saturn Spar, 450 g / gelegt“ mit der Charge 2604-012712. Kunden werden ausdrücklich darauf hingewiesen, die Pfirsiche nicht mehr zu konsumieren.
Erhöhter Gehalt eines Insektizids festgestellt
Laut „5 Minuten“ wurde bei einer Kontrolle ein erhöhter Gehalt des Insektizids Acetamiprid festgestellt. Der Wirkstoff steht im Verdacht, die Fruchtbarkeit zu beeinträchtigen. Aus Vorsichtsgründen hat Spar daher den Rückruf eingeleitet.
Wer die betroffenen Pfirsiche bereits gekauft hat, kann sie in jedem Spar-, Eurospar-, Interspar-, Spar-Gourmet-Markt oder Maximarkt zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage eines Kassenbons vollständig erstattet.
Hinweis nur in betroffenen Filialen
Nicht in jeder Spar-Filiale hängt derzeit ein Rückrufhinweis aus. Der Grund: Produktrückrufe werden laut Spar-Pressesprecherin Nicole Berkmann gegenüber „5 Minuten“ nur dort ausgehängt, wo das betroffene Produkt tatsächlich verkauft wurde.
Produktrückrufe auch bei Billa
Doch nicht nur Spar muss derzeit einen Produktrückruf durchführen. Auch bei Billa wurden mehrere Produkte aus dem Verkauf genommen. Der Lieferant the barefood way GmbH hat am 17. Juni aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes mehrere Snacks zurückgerufen, nachdem bei einer Routineuntersuchung in einem verwendeten Rohstoff eine Überschreitung des gesetzlichen Höchstwertes von Aflatoxinen festgestellt wurde.
Laut Hersteller wurden ausschließlich die genannten Chargen an REWE und damit auch an BILLA ausgeliefert. Die betroffenen Produkte wurden bereits aus den Regalen entfernt. Kunden können diese auch ohne Kassenbon in den Filialen zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet.
Der Lieferant entschuldigte sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten und betonte, dass ein Produktrückruf nicht automatisch bedeutet, dass das Gesundheitsrisiko durch den Hersteller oder Händler verursacht wurde.
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