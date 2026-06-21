Nach Mure: ÖBB streiten mit Gemeinde vor Gericht

Die ÖBB gehen davon aus, dass damals deutlich mehr Wasser als sonst in Richtung der Gleise floss, weil kurz zuvor ein Güterweg oberhalb des Hangs asphaltiert wurde. „Die Felder gehören dort einem Bauern, der diese täglich mehrmals befahren muss“, heißt es von Ortsansässigen. Durch den neuen Weg konnte der Landwirt fortan besser zufahren. Aber das Regenwasser versickerte durch die versiegelte Fläche schlechter als zuvor und floss in größeren Mengen entlang einer Schlucht hinab.