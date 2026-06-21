Auto touchierte Zaun und Mauer: Lenker verletzt

Nach einem schweren Unfall in Aschbach musste ein verletzter Autolenker ins Krankenhaus geflogen werden. Die Feuerwehren Aschbach-Markt und Amstetten waren ebenso im Einsatz wie Rettungsdienste und Polizei.
In Aschbach im Bezirk Amstetten eignete sich gestern auf einer Landstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Pkw kam von der Fahrbahn ab und touchierte dabei sowohl einen Gartenzaun als auch eine Gartenmauer. Das Fahrzeug kam schwerbeschädigt zum Stehen, wobei der Lenker nicht eingeklemmt war.
Lenker ins Landesklinikum geflogen
Die Freiwillige Feuerwehr Aschbach-Markt war rasch zur Stelle, um die Unfallstelle zu sichern. Der verletzte Lenker wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 15 ins Landesklinikum Amstetten geflogen.
Zur Bergung des Fahrzeugs wurde die Feuerwehr Amstetten nachalarmiert, welche das Auto an einen sicheren Ort brachte. Nachdem die Straße gereinigt und die ausgelaufenen Flüssigkeiten gebunden wurden, konnte der Verkehr wieder freigegeben werden.
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