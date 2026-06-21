Pkw kollidierte mit Moped: Bursche schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag in Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land)! An einer Kreuzung kollidierte ein Pkw-Lenker (34) und ein junger Mopedfahrer (16). Der Bursche stürzte und verletzte sich dabei schwer.
Gegen 22 Uhr war der 34-jährige Einheimische mit seinem Firmenfahrzeug auf einer Gemeindestraße in Neustift im Stubaital unterwegs. Im Bereich des Pavillons wollte er links auf die Stubaitalstraße abbiegen.
Zeitgleich war auch ein 16-jähriger Einheimischer mit seinem Moped im Kreuzungsbereich gefahren. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.
Jugendlicher nach Sturz schwer verletzt
Der 16-Jährige stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen im Bereich des linken Oberschenkels zu. Er musste nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Universitätsklinik nach Innsbruck gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Schaden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.