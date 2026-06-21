WM könnte vorbei sein
Deutschland bangt um seinen Abwehrchef
Deutschland feierte bei der Weltmeisterschaft den zweiten Sieg im zweiten Spiel, gewann gegen die Elfenbeinküste mit 2:1. Trotzdem war man beim DFB nicht komplett glücklich. Der Grund? Abwehrchef Nico Schlotterbeck musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden.
Schon nach 13 Minuten knickte der Dortmund-Kicker um, spielte aber unter Schmerzen bis zur Halbzeit weiter. Erst dann wurde er ausgewechselt, Reals Antonio Rüdigier ersetzte ihn. Nach dem Spiel sprach Trainer Julian Nagelsmann über Schlotterbeck. „Es sieht nicht gut aus – leider“, so der Coach, der den 26-Jährigen für seine Leistung lobte: „Er hat es bis zur Pause noch sehr gut gemacht.“
Heute soll eine genaue Untersuchung folgen. „Er hat irgendwas am Innenband. Er muss ins MRT“, erklärte Nagelsmann. Danach wird sich herausstellen, ob die WM für Schlotterbeck vorbei ist.
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