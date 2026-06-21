Deutschland bangt um seinen Abwehrchef

Schon nach 13 Minuten knickte der Dortmund-Kicker um, spielte aber unter Schmerzen bis zur Halbzeit weiter. Erst dann wurde er ausgewechselt, Reals Antonio Rüdigier ersetzte ihn. Nach dem Spiel sprach Trainer Julian Nagelsmann über Schlotterbeck. „Es sieht nicht gut aus – leider“, so der Coach, der den 26-Jährigen für seine Leistung lobte: „Er hat es bis zur Pause noch sehr gut gemacht.“