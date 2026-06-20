Motorrad kracht in Tunnel auf Auto: Zwei Verletzte

Schwerer Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der Inntalautobahn in Tirol: Ein deutscher Motorradfahrer prallte im Amraser Tunnel aus noch ungeklärter Ursache gegen das Heck eines Pkw. Der Biker und seine mitfahrende Lebensgefährtin wurden dabei schwer verletzt.
Gegen 15.30 Uhr fuhr der 58-jährige Motorradlenker aus dem deutschen Landkreis Berchtesgadener Land auf einen vor ihm fahrenden Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls kamen der Mann und seine 55-jährige Lebensgefährtin, die am Sozius mitfuhr, zu Sturz.
Mit Knochenbrüchen in die Klinik
Während der 47-jährige Pkw-Lenker, ein in Wien wohnhafter Deutscher, unverletzt blieb, erlitten die beiden Motorradfahrer schwere Verletzungen. Laut Polizei zogen sie sich unter anderem Knochenbrüche zu. „Nach der Erstversorgung wurden beide von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht“, heißt es seitens der Polizei.
An Motorrad und Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die genaue Unfallursache war vorerst Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. „Eine Totalsperre des Tunnels war für die Dauer der Unfallaufnahme nicht erforderlich“, so die Exekutive.
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