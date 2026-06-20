Motorrad kracht in Tunnel auf Auto: Zwei Verletzte

Mit Knochenbrüchen in die Klinik

Während der 47-jährige Pkw-Lenker, ein in Wien wohnhafter Deutscher, unverletzt blieb, erlitten die beiden Motorradfahrer schwere Verletzungen. Laut Polizei zogen sie sich unter anderem Knochenbrüche zu. „Nach der Erstversorgung wurden beide von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht“, heißt es seitens der Polizei.