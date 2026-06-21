Arnie setzt Umweltspuren im Weinviertel

Arnold Schwarzenegger war in Asparn an der Zaya unterwegs, um ein einzigartiges Wasserbüffel-Projekt zu begutachten.
Wasserbüffel grasten friedlich und Pferde soffen dankbar kostbares Nass, als die steirische Öko-Eiche Arnold Schwarzenegger in Asparn an der Zaya eintraf! Dort, wo die umtriebige „Austrian World Summit“-Organisatorin Monika Langthaler ein einzigartiges Naturprojekt wachsen lässt. „Unsere robusten Rinder, Wildesel, Wasserbüffel und Pferde schaffen durch ihr natürliches Weideverhalten wertvollen Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, die anderswo vom Aussterben bedroht sind“, so die Öko-beherzte Schöpfungsbewahrerin Langthaler völlig zu Recht sehr stolz.
Bio-Pionier Schwarzenegger
Arnies global Vertraute will aber vor allem eines erreichen, nämlich, dass die Niederösterreicher das im Herzen verankern, was Schwarzenegger – wie berichtet – beim Weltgipfel in der Hofburg als flammenden Appell ausgegeben hatte – wir sind nicht zu stoppen! Die „Lieber Bio“-Aktivisten aus Woltersdorf, Deutsch Wagram und Mistelbach sind damit Leuchttürme der Umwelt.
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