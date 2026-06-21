Arnie setzt Umweltspuren im Weinviertel

Bio-Pionier Schwarzenegger

Arnies global Vertraute will aber vor allem eines erreichen, nämlich, dass die Niederösterreicher das im Herzen verankern, was Schwarzenegger – wie berichtet – beim Weltgipfel in der Hofburg als flammenden Appell ausgegeben hatte – wir sind nicht zu stoppen! Die „Lieber Bio“-Aktivisten aus Woltersdorf, Deutsch Wagram und Mistelbach sind damit Leuchttürme der Umwelt.