„Die Sekten-Stelle soll lieber Islamisten prüfen“

Gemeinde Hausleiten „verbot“ Windkraft-Symposium

Laut Dorner seien die „Windkraft-Sekten“ aber nur Menschen mit einer unbequemen Meinung, die nun zum Problemfall gemacht werden würden. Das „regelrechte Aussperren dieser geht gar nicht“, sagt der FPÖ-Politiker. Weil der Diskurs so dermaßen hochkocht, hat nämlich ÖVP-Bürgermeister von Hausleiten, Andreas Neubaer, ein „Symposium“ der Windkraftgegner im September gleich ausgeschlossen. „Wir wollen im Schloss Hausleiten weder Befürwortern noch Gegnern eine Bühne bieten“, sagt er.