FPÖ will Schließung der Sektenfragen-Stelle

Recht zur eigenen Meinung

Die FPÖ hat in der Vergangenheit schon mehrfach die Auflösung der Einrichtung gefordert, die es schon seit 1998 gibt. Den Blauen würden dort viel zu oft „unbequeme Meinungen“ als Problemfälle behandelt werden. „Es ist das gute Recht des Volkes, Windkraftprojekte kritisch zu sehen. Das darf nicht mit Sekten-Denken verbunden werden“, betont Weinzierl.