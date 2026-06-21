Verein trägt Unternehmergeist in die Berufsschulen

Die Förderung sowie die Vernetzung von jungen Unternehmerinnen und Unternehmern hat sich der Verein EinserTisch zum Ziel gesetzt. Auf der Tagesordnung stehen auch immer wieder Betriebsbesichtigungen oder diverse Workshops.
Kürzlich war der Verein an der Tiroler Fachberufsschule (TFBS) für Handel und Büro in Innsbruck zu Gast. Die Vertreter des Vereins – allesamt selbst als fleißige Jungunternehmer tätig – gaben den wissbegierigen Schülerinnen und Schülern praxisnahe Einblicke ins Unternehmertum.
Dabei zeigten sie auf, welche Fähigkeiten für den Gang in die Selbstständigkeit gefragt sind und welche Herausforderungen und Chancen warten. Die Intention hinter dem Schulbesuch war es, bereits frühzeitig das unternehmerische Denken zu fördern und den Jugendlichen Mut zu machen, eigene Ideen zu entwickeln sowie Verantwortung zu übernehmen.
Unternehmertum beginnt oft mit einer Idee und dem Mut, den ersten Schritt zu machen.
Luca Stöger
Unternehmerische Denkweise näherbringen
Die drei Vortragenden – Obmann Luca Stöger, sein Stellvertreter Maximilian Guschelbauer und Sophia Quirchmair – brachten unterschiedliche Perspektiven aus ihrer Praxis ein. „Unternehmertum beginnt oft mit einer Idee und dem Mut, den ersten Schritt zu machen. Genau diese Denkweise möchten wir jungen Menschen näherbringen“, betont Luca Stöger.
Schüler durften auch eigene Ideen entwickeln
Im Mittelpunkt des Workshops standen Themen wie unternehmerische Verantwortung, Netzwerke, Chancen der Selbstständigkeit sowie die Bedeutung von Eigeninitiative und Durchhaltevermögen.
Der Workshop bestand dabei aber nicht nur aus bloßer grauer Theorie, sondern die Jugendlichen konnten in einem interaktiven Teil auch selbstständig eine Idee entwickeln, Fragen dazu stellen und von den Erfahrungen des Trios profitieren.
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