Verein trägt Unternehmergeist in die Berufsschulen

Dabei zeigten sie auf, welche Fähigkeiten für den Gang in die Selbstständigkeit gefragt sind und welche Herausforderungen und Chancen warten. Die Intention hinter dem Schulbesuch war es, bereits frühzeitig das unternehmerische Denken zu fördern und den Jugendlichen Mut zu machen, eigene Ideen zu entwickeln sowie Verantwortung zu übernehmen.