Neuer Boss hat den Wahn bei Bürokratie im Visier

Während der Corona-Pandemie gründete er zusammen mit seinem Partner Ralf Berner das Genusscatering Berner und Monitzer. 2022 folgte die Eröffnung der Eisdiele Cuore di Gelato, im Jahr darauf jene des Gasthaus Zum Rehkitz und 2024 schließlich die Eröffnung des Gasthof Auwirt in Aurach. Aktuell zählen die Betriebe des Jungunternehmers mehr als 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.