Goldgräberstimmung am Balkan: Wasser, Holz, Strom

Wasseraufbereitung, grüne Energie und steirische Forst-Expertise

Mit dabei waren diese Woche etwa steirische Spezialisten im Energie- und Umweltbereich. Rudolf Edlinger, Geschäftsführer von Aqua Engineering aus Stainz, macht auf den Bedarf an Wasseraufbereitung im karstigen Bergland aufmerksam. Drei bis vier Monate pro Jahr würde die Wasserqualität außerhalb der EU-Grenzwerte liegen, hier sei die heimische Expertise gefragt. Dasselbe gilt für die Stromerzeugung, die derzeit noch zu 40 Prozent von einem einzigen Kohlekraftwerk abgedeckt wird. Potenzial für grünen Strom aus Wasser, Sonne und Wind wäre reichlich vorhanden, der technologische Erfahrungsschatz der Steiermark stoße bei den Montenegrinern auf großes Interesse, erklärt Bernhard Puttinger von Green Tech Valley.