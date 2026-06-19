Early World Cup Exit
Second game, second loss! Turkey is out
Second game, second loss—and an early exit! Turkey was eliminated from the World Cup early Saturday morning after a 0-1 loss to Paraguay. The Turks had a one-man advantage for over half the game.
Here’s the live ticker:
Group D (2nd round)
Turkey – Paraguay 0–1 (0–1)
Santa Clara, 68,827 spectators, Referee Cisneros (ESA).
Goal: 0–1 Galarza (2')
Turkey: Cakir – Müldür, Demiral, Bardakci (86. Kökcü), Kadioglu (71. Elmali) – Yüksek (60. Uzun), Calhanoglu – Akgün (60. Gül), Güler, Yildiz – Aktürkoglu (46. Yilmaz)
Paraguay: Gill – J. J. Caceres (81. Maidana), Alderete, G. Gomez, Alonso – D. Gomez (67. Velazquez) , Galarza (92. Canale), Cubas, Almiron – Pitta (46. Bobadilla), Enciso (92. Avalos)
Red card: Almiron (45'+3 / unsportsmanlike conduct)
Yellow cards: Elmali and Galarza
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.