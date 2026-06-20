Schutz vor Naturgefahren: So sparen Gemeinden Geld

Gemeinden sparen sich Hunderttausende Euro

Ein wesentlicher Vorteil: Für Neubau- und Sanierungsprojekte können als Verband wesentlich höhere Fördersätze vom Bund lukriert werden. Ein Rechenbeispiel: Zwischen 2016 und 2026 hat die Wildbach- und Lawinenverbauung 13,4 Millionen Euro in Schutzprojekte im Bezirk Murtal investiert. Die Gemeinden mussten 2,6 Millionen Euro beisteuern – als Verband wären es nur 1,9 Millionen Euro gewesen, also 700.000 Euro weniger. In finanziell schwierigen Zeiten für Kommunen gut gespartes Geld.