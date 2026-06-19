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"He's very headstrong"

Player’s wife snaps: Ronaldo “should retire”

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19.06.2026 18:37
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo(Bild: AFP/RONALDO SCHEMIDT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Slowly but surely, the discontent over Cristiano Ronaldo’s role on Portugal’s World Cup team seems to be becoming a major strain on the squad! There’s hardly any other way to explain why the girlfriend of Seleção star João Neves “dared” to publicly rail against the (former?) superstar …

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Under a photo with her partner João Neves, which actress Madalena Aragão had posted on Instagram, a Ronaldo fan commented after the match against the DR Congo: “Your boyfriend is an idiot. Tell him to pass the ball to my GOAT (Greatest of All Time).”

“He’s very stubborn!”
Neves’ partner replied: “Tell your GOAT to retire. He’s very stubborn!” Since then, 20-year-old Aragao has been subjected to some severe insults from Ronaldo fans in the comments section of her Instagram account.

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