Eine bildgewaltige Anleitung zum Höhenbergsteigen

Die „Bergwelten“-Produktion rückt vor allem den Aufwand eines so ambitionierten Projekts in den Vordergrund. Vom Trekking zum Basecamp zum Aufstieg, der zur Akklimatisation an die großen Höhen unerlässlich ist, bis zu den Sondierungen der Bedingungen und den Abwägungen, ob und wie ein Gipfel-Push überhaupt möglich ist. Um Leistung geht es dabei nicht. „Alpinistische Leistungen lassen sich nicht miteinander vergleichen, da Berge einem ständigen Wandel unterliegen“, präzisiert Wörle, „ich persönliche glaube, dass der Alpinismus vom Abenteuer lebt und auf jeder Reise eine ganz individuelle Geschichte schreibt.“ So passiert es schnell, dass die Liebe zu den Bergen und die Faszination für die einzigartige Gebirgslandschaft in Pakistan Menschen mit unterschiedlichsten Zielen trifft.