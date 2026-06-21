Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dreh zu „Bergwelten“

Eine bildgewaltige Anleitung zum Höhenbergsteigen

Unterhaltung
21.06.2026 05:00
Über den Dächern der Welt: Das „Bergwelten“-Team rund um den Tiroler Höhenbergsteiger Lukas ...
Über den Dächern der Welt: Das „Bergwelten“-Team rund um den Tiroler Höhenbergsteiger Lukas Wörle in Pakistan unterwegs.(Bild: Vincent Wörle)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Extrembergsteiger Lukas Wörle aus Tirol ist für zwei Episoden von „Bergwelten“ auf ServusTV in Pakistan unterwegs. Er erzählt der „Krone“ von seiner Mission und gibt einen tieferen Einblick, worauf es beim Höhenbergsteigen ankommt. Ein Film wird Ende Juli ausgestrahlt, der andere wohl im Frühling 2027.

0 Kommentare

Für gleich zwei verschiedene „Bergwelten“-Dokumentationen ist ein kundiges Höhenbergsteigerteam derzeit in Pakistan unterwegs. Teil eins trägt den Namen „Laura Dahlmeier... ein Schritt zu weit“ und wird am 27. 7. um 20.15 Uhr auf ServusTV ausgestrahlt. Der Film erscheint also ein Jahr, nachdem die deutsche Biathletin Laura Dahlmeier tragisch am Laila Peak verunglückte. Einerseits zeichnet die Doku ihren Lebensweg nach, andererseits machen sich die beiden Extrembergsteiger Lukas Wörle aus Tirol und der Slowene Aleš Česen auf den Weg zum Gipfel des 6000ers. “Ich hoffe, dass neben der Liebe zu den Bergen auch sichtbar wird, wie bereichernd das Gesamterlebnis aus Mensch und Kultur ist“, erklärt Wörle im „Krone“-Interview, „die Faszination des Bergsteigens trug sicher auch Dahlmeier in sich und eint die Community der Alpinisten.“

Die „Bergwelten“-Produktion rückt vor allem den Aufwand eines so ambitionierten Projekts in den Vordergrund. Vom Trekking zum Basecamp zum Aufstieg, der zur Akklimatisation an die großen Höhen unerlässlich ist, bis zu den Sondierungen der Bedingungen und den Abwägungen, ob und wie ein Gipfel-Push überhaupt möglich ist. Um Leistung geht es dabei nicht. „Alpinistische Leistungen lassen sich nicht miteinander vergleichen, da Berge einem ständigen Wandel unterliegen“, präzisiert Wörle, „ich persönliche glaube, dass der Alpinismus vom Abenteuer lebt und auf jeder Reise eine ganz individuelle Geschichte schreibt.“ So passiert es schnell, dass die Liebe zu den Bergen und die Faszination für die einzigartige Gebirgslandschaft in Pakistan Menschen mit unterschiedlichsten Zielen trifft.

Neben der sportlichen Herausforderung müssen natürlich auch die Bilder für die Dokumentationen ...
Neben der sportlichen Herausforderung müssen natürlich auch die Bilder für die Dokumentationen passen.(Bild: Vincent Wörle)

Dahlmeiers tragisches Schicksal soll vor allem die Gefahren und Schwierigkeiten dieser Mission ins rechte Licht rücken und zu einem gewissen Teil entromantisieren. „Der Reiz als Alpinist ist nicht die Suche nach Lebensgefahr, sondern die Leidenschaft zu den Bergen und dem Abenteuer. Wir haben in den letzten Monaten viel Zeit ins Training gesteckt, um fit anzureisen und man muss auch mental fit bleiben. Es ist unbedingt notwendig, so eine Expedition ausgeruht anzutreten.“

Das „Bergwelten“-Team hat für das Projekt eine Tonne Equipment eingepackt, um dort sechs Wochen im Gletscher zu überleben. Wörle war schon fünfmal zuvor dort und sah noch nie so viel Schnee wie jetzt, was zusätzlich herausfordert. Eine zweite Produktion zum Hidden Peak (ca. 8000 Meter) soll dann im Frühling 2027 erscheinen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Unterhaltung
21.06.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Polizisten waren baff, als der Vortester den Wert anzeigte. (Symbolbild)
Zweimal erwischt
5,24 Promille! Lenker trank bei Kontrolle Wodka
Der österreichische Händler ruft das Produkt aufgrund von möglichen Verunreinigungen zurück.
Blaue Fremdkörper
Katzenhalter aufgepasst: Rückholaktion bei Futter
Gert Steinbäcker sprach in der Grazer Gösser mit der „Krone“ über Gott und die Welt.
Krone Plus Logo
STS-Legende im Talk
Gert Steinbäcker: „Großvater“ war fast ein Irrtum
Milliardenmarkt Indien
Warum Tourismus jetzt auf Bollywood-Filme setzt
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
108.500 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
98.616 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Gericht
Selbstjustiz: Grausamer Gewaltakt an Burschen
93.611 mal gelesen
Die Gewalttat geschah am Wonkaplatz nahe der U-Bahn-Station Aspernstraße.
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
1783 mal kommentiert
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Kickl bei Fest: „FPÖ geht es so gut wie noch nie“
1124 mal kommentiert
Herbert Kickl ließ sich zuerst in der Hofburg mit seinen Parteigenossen feiern, bevor es ...
Österreich
Erstmals mehr Abschiebungen als neue Asylanträge
1015 mal kommentiert
Immer mehr Abschiebe-Charter (Symbolbild) verlassen Österreich.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf