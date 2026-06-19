He Must Stand Trial
Rape Trial Against Moroccan Star Hakimi!
Von krone Sport
PSG star Achraf Hakimi, who is currently playing with the Moroccan national team at the World Cup in North America, must stand trial on a rape charge!
The Versailles Court of Appeals today confirmed an order to proceed with the trial against the 27-year-old. According to media reports, the soccer star had previously tried to prevent the trial from going ahead. Hakimi denies the allegations.
“Finally, I’ll be able to speak out!”
On X, Morocco’s captain wrote that he was eagerly awaiting the trial: “Finally, I’ll be able to speak out.”
In 2023, a 24-year-old woman alleged that she had been raped by Hakimi during a meeting. The two had reportedly met on Instagram.
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