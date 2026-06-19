Brand in Bergbau-Werk nahm glimpfliches Ende

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Brand bei Schweißarbeiten an einem Transportband aus Gummi ausgebrochen sein. Das Feuer breitete sich über einen Holzboden auf zwei Stockwerke aus. Mehrere Feuerwehren standen mit 17 Fahrzeugen und 75 Einsatzkräften im Einsatz. Gegen 11 Uhr hieß es „Brand aus“. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.