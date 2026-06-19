Brand in Bergbau-Werk nahm glimpfliches Ende

Feuer-Alarm gab es Freitagvormittag bei einem Bergbauunternehmen in Großveitsch (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag): Mehr als 100 Arbeiter konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, es gab keine Verletzten. Der Brand dürfte durch Schweißarbeiten ausgelöst worden sein.
Freitagvormittag wurde in einem Bergbauunternehmen in Großveitsch im Mürztal Brandalarm ausgelöst. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten bereits alle 116 am Gelände beschäftigten Arbeiter das Gebäude verlassen. Laut Polizei wurde ersten Angaben zufolge niemand verletzt.
Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Brand bei Schweißarbeiten an einem Transportband aus Gummi ausgebrochen sein. Das Feuer breitete sich über einen Holzboden auf zwei Stockwerke aus. Mehrere Feuerwehren standen mit 17 Fahrzeugen und 75 Einsatzkräften im Einsatz. Gegen 11 Uhr hieß es „Brand aus“. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.
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