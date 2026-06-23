Herbert Lippert entdeckt Liebe zur Malerei neu

Auf der Toilette wurde sein Talent erkannt

Dass Lippert einmal zu den großen Opernstars weltweit zählen würde, war keineswegs vorgezeichnet. Zwar sang er bereits als Kind bei den Wiener Sängerknaben und saß bereits bei seinem Opa, einem Kirchenorganisten, regelmäßig am „Orgelbankerl“, doch eigentlich wollte er nie Opernsänger werden. Er studierte Musikpädagogik und Malerei und arbeitete als Erzieher bei den Wiener Sängerknaben. „Als ich einmal in der Schule am Klo saß und so vor mich hin trällerte, hörte mich zufällig der künstlerische Leiter und schickte mich sofort zum vorsingen“, lacht er heute über seine ersten Karriereschritte.