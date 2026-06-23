Herbert Lippert entdeckt Liebe zur Malerei neu

Der berühmte Kammersänger Herbert Lippert feiert neben seinen Opernauftritten nun auch große Erfolge mit seinen bunten, großformatigen Gemälden. Die Musik inspiriert ihn dabei.
Wenn am 25. Juni auf der Donaubühne Tulln die ersten Töne erklingen, steht mit Herbert Lippert ein international gefeierter Tenor auf der Bühne. Gemeinsam mit Arturo Chacón-Cruz und Dmitry Korchak gestaltet der Grammy-Preisträger den Klassikabend „3 Tenöre – The Best of Klassik“.
Auf der Toilette wurde sein Talent erkannt
Dass Lippert einmal zu den großen Opernstars weltweit zählen würde, war keineswegs vorgezeichnet. Zwar sang er bereits als Kind bei den Wiener Sängerknaben und saß bereits bei seinem Opa, einem Kirchenorganisten, regelmäßig am „Orgelbankerl“, doch eigentlich wollte er nie Opernsänger werden. Er studierte Musikpädagogik und Malerei und arbeitete als Erzieher bei den Wiener Sängerknaben. „Als ich einmal in der Schule am Klo saß und so vor mich hin trällerte, hörte mich zufällig der künstlerische Leiter und schickte mich sofort zum vorsingen“, lacht er heute über seine ersten Karriereschritte.
Ein Vorsingen an der Wiener Staatsoper wurde schließlich zum Wendepunkt. 1997 wurde Lippert sogar mit dem Grammy Award ausgezeichnet, 2019 erhielt er den Titel „Österreichischer Kammersänger“.
Malen im Einklang mit klassischer Musik
Doch Lippert hat auch seine andere, „alte“ Leidenschaft wieder für sich entdeckt – nämlich das Malen. „Der Vormittag gehört der Musik, der Nachmittag meiner Familie, und meinem Garten und am Abend sitze ich oft bis tief in die Nacht hinein an meinen Bildern“, erklärt der fünffache Familienvater, der sein idyllisches Refugium in Kottingbrunn, Bezirk Baden, aufgeschlagen hat.
In seinen großformatigen, oft farblich monoton gehaltenen Bildern, verbindet er stets seine beiden Leidenschaften – Musik und Kunst.
Ab Mitte August werden seine Werke auch im historischen Südbahnhotel am Semmering, Bezirk Neunkirchen, zu sehen sein – begleitet von Konzerten und musikalischen Lesungen.
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