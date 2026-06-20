Kühle Filmtipps für brennend heiße Sommertage

Die Temperaturen steigen an diesem Wochenende so hoch wie heuer noch nie. Wer der Hitzeweile entkommen kann, schaut sich am besten im abgedunkelten Wohnzimmer auf diversen Streamingportalen jene Filme an, die man garantiert nicht mit Sommer und Sonnenfeeling attestiert.
Bei prognostizierten 38 Krügerl im Schatten, die es in den nächsten Tagen kriegen kann, ist guter Abkühlungsrat teuer. Wer nicht die Möglichkeit hat, sich in den Pool im Garten zu schmeißen oder temporär eine Kältekammer aufzusuchen, der kann sich die erfrischende Kühle zumindest auf den Bildschirm holen. Also am besten die Jalousien zuziehen oder, wenn vorhanden, die Klimaanlage einschalten und sich entweder in aller Ruhe gruseln („Wind River“), wundern („Überleben!“), staunen („Into The Wild“) oder einfach nur gemeinschaftlich genießen („Die Eiskönigin“). Wir haben ein paar kühlende Streaming-Tipps für Sie – freilich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. So bewahren Sie kühlen Kopf.
Fargo, Sky
Frances McDormand in ihrer großartigen Rolle im Film der Coen-Brüder. Ein wirkungsvoller Klassiker, der stets begeistert.
Into The Wild, Amazon Prime
Die Verfilmung der wahren Geschichte des Ausreißers Chris McCandless, der einsam in Alaska stirbt, begeistert ungebrochen.
Fräulein Smillas Gespür für Schnee, Netflix
Der im verschneiten Kopenhagen spielende Thriller des dänischen Regisseurs Billie August nach dem fesselnden Roman von Peter Høeg machte Julia Ormond bekannt, Gabriel Byrne überzeugte besonders. Kritiker waren nicht ganz überzeugt, das Publikum schätzt den Film aber bis heute.
Snowpiercer, Netflix & Amazon Prime
Chris Evans und Tilda Swinton kämpfen in einer postapokalyptischen Eiswüste ums Überleben. Ordentlich Action inklusive.
Überleben!, Apple-TV
Ein Rugby-Team stürzt in den Anden mit dem Flugzeug ab und muss überleben – mit allen verfügbaren Mitteln. Nach wahrer Begebenheit.
Die Eiskönigin, Disney+
Der Oscar-prämierte Disney-Animationsfilm ist beste Unterhaltung für die ganze Familie – und längst ein zeitloser Klassiker.
Wind River, Amazon Prime
Jeremy Renner und Elizabeth Olsen ermitteln nach einem Frauenmord im kalten Indianer-Reservat. Eine sehr beklemmende Angelegenheit.
Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie das heimische Patschenkino – auch diese Hitzewelle geht irgendwann vorüber.
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