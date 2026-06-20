Kühle Filmtipps für brennend heiße Sommertage

Bei prognostizierten 38 Krügerl im Schatten, die es in den nächsten Tagen kriegen kann, ist guter Abkühlungsrat teuer. Wer nicht die Möglichkeit hat, sich in den Pool im Garten zu schmeißen oder temporär eine Kältekammer aufzusuchen, der kann sich die erfrischende Kühle zumindest auf den Bildschirm holen. Also am besten die Jalousien zuziehen oder, wenn vorhanden, die Klimaanlage einschalten und sich entweder in aller Ruhe gruseln („Wind River“), wundern („Überleben!“), staunen („Into The Wild“) oder einfach nur gemeinschaftlich genießen („Die Eiskönigin“). Wir haben ein paar kühlende Streaming-Tipps für Sie – freilich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. So bewahren Sie kühlen Kopf.