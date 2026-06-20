Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gegen die Hitzewelle

Kühle Filmtipps für brennend heiße Sommertage

Unterhaltung
20.06.2026 05:00
Leonardo DiCaprio in seiner Oscar-Rolle in „The Revenant“ – da wird einem auch bei diesen ...
Leonardo DiCaprio in seiner Oscar-Rolle in „The Revenant“ – da wird einem auch bei diesen Temperaturen unweigerlich kalt.(Bild: © 2015 Twentieth Century Fox Film Corporation)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Die Temperaturen steigen an diesem Wochenende so hoch wie heuer noch nie. Wer der Hitzeweile entkommen kann, schaut sich am besten im abgedunkelten Wohnzimmer auf diversen Streamingportalen jene Filme an, die man garantiert nicht mit Sommer und Sonnenfeeling attestiert. 

0 Kommentare

Bei prognostizierten 38 Krügerl im Schatten, die es in den nächsten Tagen kriegen kann, ist guter Abkühlungsrat teuer. Wer nicht die Möglichkeit hat, sich in den Pool im Garten zu schmeißen oder temporär eine Kältekammer aufzusuchen, der kann sich die erfrischende Kühle zumindest auf den Bildschirm holen. Also am besten die Jalousien zuziehen oder, wenn vorhanden, die Klimaanlage einschalten und sich entweder in aller Ruhe gruseln („Wind River“), wundern („Überleben!“), staunen („Into The Wild“) oder einfach nur gemeinschaftlich genießen („Die Eiskönigin“). Wir haben ein paar kühlende Streaming-Tipps für Sie – freilich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. So bewahren Sie kühlen Kopf.

Fargo, Sky
Frances McDormand in ihrer großartigen Rolle im Film der Coen-Brüder. Ein wirkungsvoller Klassiker, der stets begeistert.

Into The Wild, Amazon Prime
Die Verfilmung der wahren Geschichte des Ausreißers Chris McCandless, der einsam in Alaska stirbt, begeistert ungebrochen.

Fräulein Smillas Gespür für Schnee, Netflix
Der im verschneiten Kopenhagen spielende Thriller des dänischen Regisseurs Billie August nach dem fesselnden Roman von Peter Høeg machte Julia Ormond bekannt, Gabriel Byrne überzeugte besonders. Kritiker waren nicht ganz überzeugt, das Publikum schätzt den Film aber bis heute.

Snowpiercer, Netflix & Amazon Prime
Chris Evans und Tilda Swinton kämpfen in einer postapokalyptischen Eiswüste ums Überleben. Ordentlich Action inklusive.

Überleben!, Apple-TV
Ein Rugby-Team stürzt in den Anden mit dem Flugzeug ab und muss überleben – mit allen verfügbaren Mitteln. Nach wahrer Begebenheit.

Die Eiskönigin, Disney+
Der Oscar-prämierte Disney-Animationsfilm ist beste Unterhaltung für die ganze Familie – und längst ein zeitloser Klassiker.

Wind River, Amazon Prime
Jeremy Renner und Elizabeth Olsen ermitteln nach einem Frauenmord im kalten Indianer-Reservat. Eine sehr beklemmende Angelegenheit.

Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie das heimische Patschenkino – auch diese Hitzewelle geht irgendwann vorüber.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Unterhaltung
20.06.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Polizisten waren baff, als der Vortester den Wert anzeigte. (Symbolbild)
Zweimal erwischt
5,24 Promille! Lenker trank bei Kontrolle Wodka
Der österreichische Händler ruft das Produkt aufgrund von möglichen Verunreinigungen zurück.
Blaue Fremdkörper
Katzenhalter aufgepasst: Rückholaktion bei Futter
Gert Steinbäcker sprach in der Grazer Gösser mit der „Krone“ über Gott und die Welt.
Krone Plus Logo
STS-Legende im Talk
Gert Steinbäcker: „Großvater“ war fast ein Irrtum
Milliardenmarkt Indien
Warum Tourismus jetzt auf Bollywood-Filme setzt
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
Top 3

Gelesen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
255.532 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
168.037 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Wirtschaft
In immer mehr Billa-Filialen wird es nun ruhig
77.265 mal gelesen
Einmal die Woche wird eine Stunde lang Rücksicht auf Menschen mit Autismus, ADHS oder andere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf