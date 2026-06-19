Biker (19) prallte frontal gegen Heck eines Autos

Im Krankenhaus endete die Ausfahrt eines Motorradlenkers (19) am Donnerstagnachmittag in Imst in Tirol! Der Biker prallte frontal gegen das Heck eines Pkw und stürzte.
Ein 55-jähriger Einheimischer war mit seinem Pkw auf der Brennbichlstraße im Gemeindegebiet von Imst unterwegs. Dort wollte er nach links abbiegen und brachte deshalb sein Fahrzeug zum Stillstand.
Hinter ihm fuhr ein 19-jähriger Einheimischer mit seinem Motorrad. Als der Pkw-Lenker sein Manöver einleitete, konnte der Biker nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte frontal gegen das Heck des Autos.
Biker erheblich verletzt
Der 19-Jährige kam zu Sturz und verletzte sich dabei erheblich. Er wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus nach Zams eingeliefert. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.
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