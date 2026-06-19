Pkw-Lenker übersah Rennradfahrer (40): verletzt!

Böser Unfall am Donnerstagnachmittag im Tiroler Sölden (Bezirk Imst)! Ein Rennradfahrer (40) hielt an einem Zebrastreifen, damit eine Fußgängerin die Straße queren kann. Ein Autofahrer (44) übersah den Mann und touchierte ihn von hinten.
Zum folgenschweren Zwischenfall kam es am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der Ötztalstraße im Ortsgebiet von Sölden. Dort war ein 40-jähriger Deutscher aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen mit seinem Rennrad unterwegs. Auf Höhe eines Fußgängerübergangs hielt er an, damit eine Fußgängerin die Straße queren kann.
Hinter ihm war ein 44-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw unterwegs. Dass der Rennradfahrer angehalten hatte, dürfte er übersehen haben und touchierte daraufhin das Fahrrad von hinten. Der Deutsche wurde auf die Motorhaube geschleudert und fiel anschließend zu Boden.
Mit Heli ins Spital geflogen
Der 40-Jährige erlitt erhebliche Verletzungen und wurde mit der Rettung zum Heliport gebracht und anschließend ins Krankenhaus Zams geflogen. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.
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