Pkw-Lenker übersah Rennradfahrer (40): verletzt!

Zum folgenschweren Zwischenfall kam es am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der Ötztalstraße im Ortsgebiet von Sölden. Dort war ein 40-jähriger Deutscher aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen mit seinem Rennrad unterwegs. Auf Höhe eines Fußgängerübergangs hielt er an, damit eine Fußgängerin die Straße queren kann.