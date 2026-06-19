Störungsmeldung auf A13: Pkw brannte auf Feldweg

Einen Schockmoment erlebten am Donnerstag ein 51-jähriger Einheimischer und vier weitere Insassen, als sie mit einem Firmen-Pkw auf der A13 unterwegs waren. Nach einer Störungsmeldung am Bordcomputer stieg Rauch aus dem Motorraum auf.
Der 51-Jährige war mit vier weiteren Insassen auf der Brennerautobahn in Richtung Stubaital unterwegs. In Mieders schlug der Bordcomputer schließlich Alarm und zeigte eine Störungsmeldung an.
Der Lenker bemerkte daraufhin, dass Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Bei der Autobahnabfahrt Schönberg fuhr der Mann schließlich von der A13 ab und stellte das Fahrzeug neben der Stubaitalstraße auf einem Feldweg ab.
Auto Totalschaden, keine Verletzten
Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand nach kurzer Zeit löschen. Am Pkw entstand Totalschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.
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