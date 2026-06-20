Generationenwechsel am Wiener Neustädter Markt

„Wir wollen, dass sich die Gäste weiterhin wie zu Hause fühlen“, sagt Paul. Gemeinsam mit Barbi arbeitet er bereits seit rund einem Jahr in dem beliebten Lokal am Marienmarkt und kennt die Wünsche der Stammgäste genau. Deshalb soll sich auch nur wenig ändern: Das bewährte Konzept mit gemütlicher Atmosphäre, herzlicher Gastfreundschaft und bodenständiger Hausmannskost bleibt bestehen – ebenso der Name.