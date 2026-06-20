Generationenwechsel am Wiener Neustädter Markt

Im beliebten Siegl’s am Wiener Neustädter Marienmarkt steht ein Generationenwechsel bevor: Ab 1.September übernehmen der 23-jährige Paul Schörner und seine Verlobte Barbi offiziell das Traditionslokal. Für die beiden ist es nicht nur ein beruflicher Schritt, sondern auch eine Herzensangelegenheit.
„Wir wollen, dass sich die Gäste weiterhin wie zu Hause fühlen“, sagt Paul. Gemeinsam mit Barbi arbeitet er bereits seit rund einem Jahr in dem beliebten Lokal am Marienmarkt und kennt die Wünsche der Stammgäste genau. Deshalb soll sich auch nur wenig ändern: Das bewährte Konzept mit gemütlicher Atmosphäre, herzlicher Gastfreundschaft und bodenständiger Hausmannskost bleibt bestehen – ebenso der Name.
Viel wird sich nicht ändern, denn das Konzept passt
„Das Siegl’s läuft so, wie es ist, hervorragend. Wir möchten die Gäste von Simone behalten und das weiterführen, was sie aufgebaut hat“, betont Paul. Auch das beliebte Mittagsmenü sowie die bisherigen Öffnungszeiten bleiben erhalten, lediglich bei der Speisekarte könnte es künftig kleinere Neuerungen geben.
Dass sie dabei in große Fußstapfen treten, ist dem jungen Paar bewusst. „Das Siegl’s ist das Flaggschiff am Marienmarkt“, so Paul, der den Markt selbst als große Familie beschreibt. Umso wichtiger sei es, das vertraute Miteinander und die besondere Atmosphäre des Lokals zu bewahren.
Die bisherige Betreiberin Simone Pichler wird sich künftig stärker auf andere Projekte konzentrieren und kürzertreten. Ihr selbstgebrautes und beliebtes Stadtbier „Max“ wird es jedoch weiterhin im Siegl’s zu trinken geben.
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