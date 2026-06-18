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Bei Tankstelle

Lkw-Lenker mit 2,5 Promille rammt geparktes Auto

Tirol
18.06.2026 21:30
Eine ordentliche Alkoholisierung stellte die Polizei bei dem Lenker fest.
Eine ordentliche Alkoholisierung stellte die Polizei bei dem Lenker fest.(Bild: P. Huber)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Einen abgestellten Pkw dürfte am Donnerstag ein Lkw-Lenker in Tirol übersehen haben. Als die Polizei die Unfallaufnahme durchführte, stellte sich heraus, warum. 

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Am Donnerstag gegen 10.15 Uhr streifte der Lenker eines Lkw, ein 39-jähriger Österreicher, einen bei einer Tankstelle in Haiming abgestellten Pkw.

Bei der Unfallaufnahmen durch Beamte der Polizeiinspektion Ötz wurden bei dem Mann Alkoholisierungsmerkmale festgestellt.

Ein Alkotest verlief positiv und ergab einen Wert mehr als 2,5 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen.

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