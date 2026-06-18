Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

2026 World Cup LIVE UPDATES

LIVE: Dzeko in Bosnia’s Starting Lineup Against Switzerland

Nachrichten
18.06.2026 03:29
(Bild: AP/Petros Karadjias)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Matchday 2 in Group B of the 2026 World Cup: Switzerland faces Bosnia and Herzegovina. We’re covering this match live (see below)! The score is currently 0–0!

0 Kommentare

Here’s the LIVE TICKER:

Switzerland’s dreams of its best-ever World Cup finish took a hit right from the start with a draw against Qatar. The “Nati”—which has reached the knockout stage in each of the last three tournaments—can’t afford another slip-up. If Fabian Rieder has his way, that won’t happen. “You can bet on a Swiss victory,” declared the Augsburg midfielder. It remains to be seen whether Miro Muheim will be able to play. The defender has recently been unable to train due to a minor muscle injury. After his own goal in the opening match, the World Cup continues to be ill-fated for him...

Dzeko “Reasonably Ready”
For the Bosnians, record goal-scorer Edin Dzeko is not yet expected to be in the starting lineup. Unlike in the first game, however, it’s not unlikely that the striker—who has been struggling with shoulder problems—will be used as a “wild card.” According to coach Sergej Barbarez, his captain—who has scored 73 goals in 148 international appearances—is “somewhat ready.” For Haris Tabakovic, the match is likely still too soon after his metatarsal fracture. Regardless, the Swiss will need to be on guard against high balls, as four of Bosnia’s last five goals have come from headers. This will be their first meeting at the World Cup. In a friendly match in March 2016, the Bosnians celebrated a 2-0 victory in Zurich.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Nachrichten
18.06.2026 03:29
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf