2026 World Cup LIVE UPDATES
LIVE: Dzeko in Bosnia’s Starting Lineup Against Switzerland
Matchday 2 in Group B of the 2026 World Cup: Switzerland faces Bosnia and Herzegovina. We’re covering this match live (see below)! The score is currently 0–0!
Here’s the LIVE TICKER:
Switzerland’s dreams of its best-ever World Cup finish took a hit right from the start with a draw against Qatar. The “Nati”—which has reached the knockout stage in each of the last three tournaments—can’t afford another slip-up. If Fabian Rieder has his way, that won’t happen. “You can bet on a Swiss victory,” declared the Augsburg midfielder. It remains to be seen whether Miro Muheim will be able to play. The defender has recently been unable to train due to a minor muscle injury. After his own goal in the opening match, the World Cup continues to be ill-fated for him...
Dzeko “Reasonably Ready”
For the Bosnians, record goal-scorer Edin Dzeko is not yet expected to be in the starting lineup. Unlike in the first game, however, it’s not unlikely that the striker—who has been struggling with shoulder problems—will be used as a “wild card.” According to coach Sergej Barbarez, his captain—who has scored 73 goals in 148 international appearances—is “somewhat ready.” For Haris Tabakovic, the match is likely still too soon after his metatarsal fracture. Regardless, the Swiss will need to be on guard against high balls, as four of Bosnia’s last five goals have come from headers. This will be their first meeting at the World Cup. In a friendly match in March 2016, the Bosnians celebrated a 2-0 victory in Zurich.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.