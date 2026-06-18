LIVE: Dzeko in Bosnia’s Starting Lineup Against Switzerland

Dzeko “Reasonably Ready”

For the Bosnians, record goal-scorer Edin Dzeko is not yet expected to be in the starting lineup. Unlike in the first game, however, it’s not unlikely that the striker—who has been struggling with shoulder problems—will be used as a “wild card.” According to coach Sergej Barbarez, his captain—who has scored 73 goals in 148 international appearances—is “somewhat ready.” For Haris Tabakovic, the match is likely still too soon after his metatarsal fracture. Regardless, the Swiss will need to be on guard against high balls, as four of Bosnia’s last five goals have come from headers. This will be their first meeting at the World Cup. In a friendly match in March 2016, the Bosnians celebrated a 2-0 victory in Zurich.