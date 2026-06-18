After Opening-Game Win
The diagnosis for ÖFB player Stefan Posch is in
Von krone Sport
The diagnosis is in! ÖFB player Stefan Posch suffered a broken jaw during the 3-1 win over Jordan. As things stand, surgery is not necessary. He may even be able to play against Argentina.
Following the announced examinations, the situation is now clear. Posch suffered a broken jaw during his collision with Jordanian player Odeh Fakhoury. The injury was confirmed after a CT scan was performed.
However, surgery is not necessary at this time. A special splint will be custom-made for the player to aid in his recovery.
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