Wer sorgt in Tirol für die quälenden Blechlawinen?

Darüber hinaus will das Land anonymisierte Bewegungsdaten von Autos mit GPS-System aus dem bayerischen Grenzgebiet analysieren. Die Erkenntnisse sollen helfen, Maßnahmen wie Fahrverbote für Ausweichverkehr oder Dosierampeln noch gezielter einzusetzen. „Die großen Herausforderungen des grenzüberschreitenden Verkehrs müssen wir gemeinsam lösen“, ist der Landesrat überzeugt. Die Ergebnisse der Verkehrsstrom-Analyse sollen auch mit Bayern geteilt werden.