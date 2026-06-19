Hochpräzise Praxis trifft auf wissbegierige Schule

3D-Drucker und weitere Techniken

Inhalte aus den Fächern wurden in konkrete Aufgaben gepackt, um so mit einem 3D-Drucker digitale Modellierungen sowie präzise Fertigungstechniken zu dreidimensionalen Landschaftsmodellen umzuformen. Außerdem durften sich die Schüler auch im Handwerk ausprobieren und diese mit ihren digitalen Kompetenzen verbinden. So wurden etwa Logos und Schriftzüge mit einem Lasercutter eingraviert. „Der Bau einer Holzbox förderte dabei neben technischem Verständnis auch Genauigkeit, Ausdauer sowie kooperatives Arbeiten“, erklären die Betreuer.