Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Projekt in Osttirol

Hochpräzise Praxis trifft auf wissbegierige Schule

Tirol
19.06.2026 12:00
Die Schüler aus dem Defereggental zeigten ihr Können.
Die Schüler aus dem Defereggental zeigten ihr Können.(Bild: Schulcluster Defereggental)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Bei einem MINT-Projekt durften Schüler der Nationalparkmittelschule Defereggental sich an moderner Technik probieren. Sie durften dabei auch gleichzeitig an praktischen Beispielen ihre Ideen einbringen.

0 Kommentare

Technik, Digitalisierung und kreatives Problemlösen – diese Zukunftskompetenzen standen für die Jugendlichen der siebten und achten Schulstufe in der Nationalparkmittelschule Defereggental im Rahmen eines praxisorientierten MINT-Projekts (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) auf dem Programm.

3D-Drucker und weitere Techniken
Inhalte aus den Fächern wurden in konkrete Aufgaben gepackt, um so mit einem 3D-Drucker digitale Modellierungen sowie präzise Fertigungstechniken zu dreidimensionalen Landschaftsmodellen umzuformen. Außerdem durften sich die Schüler auch im Handwerk ausprobieren und diese mit ihren digitalen Kompetenzen verbinden. So wurden etwa Logos und Schriftzüge mit einem Lasercutter eingraviert. „Der Bau einer Holzbox förderte dabei neben technischem Verständnis auch Genauigkeit, Ausdauer sowie kooperatives Arbeiten“, erklären die Betreuer.

Motivierte Gesichter nicht nur bei den Schülern, sondern auch Betreuern des Projekts. 
Motivierte Gesichter nicht nur bei den Schülern, sondern auch Betreuern des Projekts. (Bild: Schulcluster Defereggental)

Finanziert wurde die Initiative vom Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Elementarbildung und allgemeines Bildungswesen.

Präzision mit Hightech-Geräten und viel Motivation führten zu den Werkstücken.
Präzision mit Hightech-Geräten und viel Motivation führten zu den Werkstücken.(Bild: Schulcluster Defereggental)
Präzision mit Hightech- Geräten und viel Motivation führten zu den Werkstücken.
Präzision mit Hightech- Geräten und viel Motivation führten zu den Werkstücken.(Bild: Schulcluster Defereggental)

Hoffnung auf Fortsetzungen
„Der Workshop hat zugleich deutlich gemacht, welches Potenzial in einer stärkeren strukturellen Verankerung von MINT-Inhalten liegt. Gerade vor dem Hintergrund knapper Stundenkontingente können derartige Impulse als Ausgangspunkt für nachhaltige Schulentwicklung dienen“, erklären die Verantwortlichen des Schulclusters. Deshalb sei es empfehlenswert, so die Pädagogen, über ein entsprechendes Stundenkontingent für praxisorientierten MINT-Unterricht zu verfügen bzw. Fördermittel für vergleichbare Workshops bereitzustellen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
19.06.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Für die Samtpfoten besteht bei einer Sorte Dosenfutter Lebensgefahr. Der österreichische Händler ...
Es droht Lebensgefahr
Dieses Katzenfutter kann innere Blutung auslösen
Die Polizisten waren baff, als der Vortester den Wert anzeigte. (Symbolbild)
Von Polizei angehalten
Lenker mit 5,24 Promille trank bei Kontrolle Wodka
Gert Steinbäcker sprach in der Grazer Gösser mit der „Krone“ über Gott und die Welt.
Krone Plus Logo
STS-Legende im Talk
Gert Steinbäcker: „Großvater“ war fast ein Irrtum
Milliardenmarkt Indien
Warum Tourismus jetzt auf Bollywood-Filme setzt
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
255.347 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
165.354 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Nachrichten
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
111.411 mal gelesen
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1834 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
Innenpolitik
„Geldkoffer“: FPÖ muss Ukraine-Vorwurf widerrufen
817 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss seine Behauptung über Außenministerin Beate ...
Kolumnen
Pass für Terroristen: Was bleibt, ist große Sorge
695 mal kommentiert
Ein syrischer Ex-Terrorfan sollte den österreichischen Pass erhalten.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf