Sieben NÖ-Städte glänzen – nur St.Pölten nicht

Wie grün sind Österreichs Stadtzentren? Greenpeace hat mittels Satellitendaten bundesweit alle Städte mit mehr als 10.000 Einwohner anlysiert. Das Ergebnis: Von 13 ausgezeichneten „NaturStadt-Pionieren“ liegen gleich sieben in Niederösterreich. Zu den Spitzenreitern zählen Bad Vöslau, Ebreichsdorf, Tulln an der Donau, Klosterneuburg, Groß-Enzersdorf, Perchtoldsdorf und Gerasdorf bei Wien. Ihre Stadtzentren weisen einen Grünflächenanteil von mindestens 45 Prozent auf. Nur an einigen Stellen, wie etwa Hauptplätzen oder vereinzelten Parkplätzen gebe es Nachholbedarf. Unter den niederösterreichischen Städten schneidet ausgerechnet die Landeshauptstadt St. Pölten am schlechtesten ab.