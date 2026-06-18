„Gelbe Karte“ für Landesrätin – oder Polit-Foul?

„Wir sind nicht bereit“

Der Beschluss könnte, so sehen es Sozialdemokraten, aber auch ein Polit-Foul sein. Denn laut Informationen ist die Ausgestaltung mit Acute Community Nurses ebenso nicht gesichert wie die Ausstattung mit schlechtwettertauglichen Notarzthubschraubern sowie Landeplätzen. Auch die personelle Aufstockung mit passenden Sanitätern als Ersatz und der Ausbau gesicherter Akutplätze in allen Spitälern sei bis 1. April 2027 nicht zu 100 Prozent erledigt. Prischl erklärte deshalb, den Beschluss erst umzusetzen, wenn alle gesundheitspolitischen Voraussetzungen gegeben sind: „Kein Zusperren ohne zumindest gleichwertigen Ersatz!“ Sperrt sie Dienstellen zu und gibt es dann schwerwiegende Folgen für Patienten, drohen ihr Klagen als verantwortliche Amtsträgerin.