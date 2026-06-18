Pkw kollidierten: Deutscher (63) schwer verletzt

Pkw drehte sich um eigene Achse

In weiterer Folge drehte sich der Pkw des Deutschen um die eigene Achse, bevor er zum Stillstand kam. Bei dem Crash zog sich der 63-Jährige schwere Verletzungen zu. Er wurde vor Ort erstversorgt und im Anschluss mit dem Notarzthubschrauber „C4“ in das Krankenhaus St. Johann geflogen. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr wechselseitig angehalten werden.