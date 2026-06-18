Pkw kollidierten: Deutscher (63) schwer verletzt

Fataler Unfall auf der Bundesstraße in Waidring im Tiroler Bezirk Kitzbühel am Mittwoch! Im Zuge eines Abbiegevorgangs kollidierte ein bosnischer Pkw-Lenker (42) mit dem Auto eines Deutschen (63). Der Notarztheli „C4“ musste ausrücken.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall um kurz vor 11.30 Uhr. Der 63-Jährige fuhr mit seinem Auto auf der B178 von Lofer kommend in Richtung St. Johann. „Als der 42-Jährige von einer Gemeindestraße in Fahrtrichtung Lofer in die B178 einbiegen wollte, kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.
Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr wechselseitig angehalten werden.
Ein Sprecher der Polizei
Pkw drehte sich um eigene Achse
In weiterer Folge drehte sich der Pkw des Deutschen um die eigene Achse, bevor er zum Stillstand kam. Bei dem Crash zog sich der 63-Jährige schwere Verletzungen zu. Er wurde vor Ort erstversorgt und im Anschluss mit dem Notarzthubschrauber „C4“ in das Krankenhaus St. Johann geflogen. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr wechselseitig angehalten werden.
Neben dem Notarztheli standen zudem noch ein Rettungswagen, die Freiwillige Feuerwehr Waidring, zwei Polizeistreifen, die Straßenmeisterei sowie ein Abschleppdienst im Einsatz.
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