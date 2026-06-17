Einbrecher erbeutet Sparbuch und Tausende Euro

Schock für die Bewohner eines Hauses im Tiroler Paznauntal. Sie wurden Opfer eines Einbruchs und sind dadurch um mehrere Tausend Euro ärmer. Neben Bargeld ließ der Täter auch ein Sparbuch mitgehen.
Ereignet hat sich der Vorfall bereits in der ersten Juniwoche, wie die Polizei am Mittwoch bekannt gab. „Zwischen dem 3. und 7. Juni verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu dem Wohnhaus im Paznauntal“, heißt es von den Ermittlern.
Anschließend durchsuchte der Einbrecher die Räumlichkeiten und wurde dabei fündig. „Er stahl ein Sparbuch sowie Bargeld in der Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages.“ Die Ermittlungen der Kriminalpolizei seien im Gange.
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